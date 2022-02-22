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INBUSINESS ve Vodafone Business teknolojinin geleceğini bugünden gündeme taşıyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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INBUSINESS ve Vodafone Business teknolojinin geleceğini bugünden gündeme taşıyor

Turkuvaz Medya Grubu’nun ‘Geleceği Oku, Bugünü Anla’ sloganıyla sektörün ezber bozan  ekonomi dergisi INBUSINESS, Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketlerinden Vodafone Business işbirliğinde Future Of Technology webinar serisini başlatıyor.

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