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Whatsapp'a kritik uyarı! Kabul ediyoruz ama neyi? Şubat sonuna kadar süre verildi...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Whatsapp’a kritik uyarı! Kabul ediyoruz ama neyi? Şubat sonuna kadar süre verildi...

Avrupa Birliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında WhatsApp'a kullanıcılarını kişisel verilerin kullanımı hakkında daha iyi bilgilendirmesi konusunda şubat ayına kadar süre verildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Avrupa Birliği (AB), mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in kullanıcılarını kişisel verilerin kullanımı hakkında daha iyi bilgilendirmesi gerektiğini bildirdi.

AÇIKLIK GETİRİN DENDİ

AB Komisyonu ve AB ülkelerinin tüketici koruma makamları, bunun için WhatsApp yönetimine bugün mektup gönderdi. Komisyondan yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'e gönderilen mektupta şirketten 2021'de hizmet koşulları ve gizlilik politikası hakkında yaptığı değişikliklere açıklık getirmesi istendi.

NEYİ KABUL EDİYORUZ?

AB, WhatsApp'in değişikliklerinin Birliğin tüketici koruma kanununa uygun olduğunun garanti edilmesini talep etti.AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, "WhatsApp, kullanıcıların neyi kabul ettiğini tam olarak anlamasını sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

ŞUBAT SONUNA KADAR SÜRE

Reynders, "WhatsApp'in endişelerimizi nasıl gidereceğine yönelik somut taahhütlerle bize geri dönmesi için şubat sonuna kadar süresi bulunuyor." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak 2021'de birçok ülkede yeni "kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi" sunmuştu. Bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat 2021'den itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklanmıştı.

Sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere neden olmuştu. Bunların başında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu geliyordu. WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını "kabul etmeye zorladığı" sözleşmenin, Avrupa'da geçerli olmadığı belirtilmişti. Uygulama, AB ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet sözleşmesi sunmuştu.

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