Whatsapp'a kritik uyarı! Kabul ediyoruz ama neyi? Şubat sonuna kadar süre verildi...
Avrupa Birliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında WhatsApp'a kullanıcılarını kişisel verilerin kullanımı hakkında daha iyi bilgilendirmesi konusunda şubat ayına kadar süre verildiği duyuruldu. İşte detaylar...
AÇIKLIK GETİRİN DENDİ
AB Komisyonu ve AB ülkelerinin tüketici koruma makamları, bunun için WhatsApp yönetimine bugün mektup gönderdi. Komisyondan yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'e gönderilen mektupta şirketten 2021'de hizmet koşulları ve gizlilik politikası hakkında yaptığı değişikliklere açıklık getirmesi istendi.
NEYİ KABUL EDİYORUZ?
AB, WhatsApp'in değişikliklerinin Birliğin tüketici koruma kanununa uygun olduğunun garanti edilmesini talep etti.AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, "WhatsApp, kullanıcıların neyi kabul ettiğini tam olarak anlamasını sağlamalıdır." ifadesini kullandı.
ŞUBAT SONUNA KADAR SÜRE
Reynders, "WhatsApp'in endişelerimizi nasıl gidereceğine yönelik somut taahhütlerle bize geri dönmesi için şubat sonuna kadar süresi bulunuyor." açıklamasını yaptı.
NE OLMUŞTU?
Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak 2021'de birçok ülkede yeni "kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi" sunmuştu. Bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat 2021'den itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklanmıştı.
Sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere neden olmuştu. Bunların başında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu geliyordu. WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını "kabul etmeye zorladığı" sözleşmenin, Avrupa'da geçerli olmadığı belirtilmişti. Uygulama, AB ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet sözleşmesi sunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT personel alımı: PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022?
- 3600 ek gösterge yeni gelişme 2022 var mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son detaylar...
- Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Vergi istisnaları belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...
- Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- EYT'de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...
- Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bekçi alımı 2022 ilanı yayımlandı mı? Bekçilik başvuru formu...
- Araç sahibi olanlar dikkat! Son gün yaklaşıyor! MTV ilk taksit ödemeleri nereden, nasıl yapılıyor?
- AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları bu dönem online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Bin lira fark yatacak! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? 2022 Ocak ödeme takvimi
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2022? MSB ile bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır? e-Devlet askerlik sorgulama...
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında? Benan Kocadereli nereli?
- Beklenen açıklama geldi: Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 27 Ocak memurların 14 günlük maaş farkları ne zaman, bugün yatar mı?