Mahmut Emin Kurhan: Türkiye siber suçlara ağırlık vermeye başladı

Mahmut Emin Kurhan bir siber güvenlik uzmanıdır. Siber güvenlik uzmanlığı konusunda bu zamana kadar kendisini geliştirmeye başarmıştır.

Bununla beraber yeni uzmanlar bulmayı da hedefleyerek gelecekteki Türkiye'yi siber güvenlik alanında ÖNCÜ ülke haline getirmek için çalışıyor.



TÜRKİYE'NİN SİBER GÜVENLİK KONUSUNDA İLERLEYİŞİ



Türkiye siber güvenlik konusunda çeşitli adımlar atıyor. Geçmişe bakıldığı zaman teknoloji konusunda Türkiye'nin de geliştiği görünüyor.

Siber güvenlik konusunda Türkiye'nin savunma sanayinde de geliştiği ve bunu korumak için belirli siber güvenlik uzmanlarını bir araya topladığı aşikârdır.

Yani Türkiye'de Siber güvenlik konusunda kendisini geliştirmeyi başarabilen ülkelerden bir tanesi.



Siber güvenlik bilindiği gibi zor bir iştir ve bu işi yalnızca zorlayabilecek olanlar yapabilir.

Ne zaman saldırı geleceği, saldırı türü asla bilinemez her an bu duruma hazırlıklı olmak gerekir.



SİBER GÜVENLİK ALANINDA GELİŞMELER



Siber güvenlik alanında Türkiye'nin yapması gereken oldukça fazla şey var.

Mahmut Emin Kurhan kurmuş olduğu Noroxi şirketi ile Türkiye'nin siber güvenlik alanında öncü bir ülke haline gelmesi için elinden geleni yapacaktır.

Siber güvenliği sağlamak o kadar zor bir iştir ki sürekli olarak belirli bir ekibin siber güvenlik alanında her zaman tetikte durması gerekir aksi halde sonuçları çok ağır olabilir.