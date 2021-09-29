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TSK'da İnsansız Kara Araçları dönemi başladı! Artık kritik görevler onlarda

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 29.09.2021
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TSK’da İnsansız Kara Araçları dönemi başladı! Artık kritik görevler onlarda

Yüksek hareket kabiliyetine sahip ve uzaktan kumandalı İnsansız Kara Araçları'nın (İKA), Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, muharebede, her türlü harekatta girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelere emniyetli şekilde girilebilmesi, gözetlenebilmesi ve müdahale edilebilmesini sağlayan İKA'lar birliklere sevk edildi.

Sistemle personel kaybının azaltılması, tehlikeli bölgelerde keşif ve gözetleme yapılması, düşman ateşi altındaki riskli görevlerin daha kolay yürütülmesi hedefleniyor.

Sulardan geçebilen, yüksek hareket kabiliyetine sahip, uzaktan kumandalı İKA'lar, keşif ve gözetleme yapabilmenin yanı sıra yüksek engel aşma ve merdiven tırmanma özelliklerini taşıyor.

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