Son dakika: Twitter çöktü mü? 28 Eylül Twitter neden açılmıyor? Akış Yenilenemedi hatası ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü? En fazla 280 karakter kullanmak suretiyle mikro bloglama yapmayı sağlayan sosyal medya platformu Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a girmeye çalışan kullanıcılardan bazıları saat 19.00 itibarıyla "Akış Yenilenemedi" hatası ile karşı karşıya kaldı. Peki, Twitter çöktü mü? 28 Eylül Twitter neden açılmıyor? Akış Yenilenemedi hatası ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da saat 19.00 itibarıyla ara ara erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar "Akış Yenilenemedi" hatası ile karşı karşıya kalıyor. Uyuglamaların canlı arıza bildirimini gösteren downdedector.com sitesinde sorunun hafif olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Denizli ilçesi çevrelerinde olduğu bildirildi.