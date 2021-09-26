2022 TEKNOFEST Samsun’da! Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir duyurdu
Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in gelecek yıl Milli Mücadele şehri Samsun’da düzenleneceği açıklandı. Müjdeli haber Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den geldi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimiz için büyük müjde. Valiliğimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, milletvekillerimiz, üniversitelerimizle hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Herkesi TEKNOFEST ışığının heyecanına ortak olmaya çağırıyoruz" dedi.
Toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmemiz konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği festival kapsamında yarışmalar, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyet gerçekleştirilecek.
İlki 2018 yılında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST' i her yıl yüz binlerce kişi ziyaret ediyor.
2019 yılındaki yarışmalara 81 il ve 122 ülkeden 1 milyon 720 bin ziyaretçi katılarak hem kendi hem de Dünya rekorunu kırmıştı.
TEKNOFEST geçen yıl ilk kez İstanbul dışında Gaziantep' de düzenlenmişti.
Bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan festivale de yine yüz binlerce kişi katıldı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ FESTİVALİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ( T3 ) yürütücülüğünde; milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Dünya'nın en büyük teknoloji festivalinin 5'ncisinin 2022 yılında Samsun'da yapılacağının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bir açıklama yaptı.
Onlarca şehir, onlarca ülke, binlerce yarışmacı, yüz binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST' in, 2022'de Geleceğin Şehri Samsun'da düzenlenecek olmasından dolayı büyük bir heyecan ve gurur duyduklarınıdile getiren Başkan
Demir şu ifadeleri kullandı:
"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a, paydaşlarına teşekkür ediyoruz.
Cumhuriyetimizin 99. Yılında kurtuluş meşalesinin yakıldığı milli mücadele şehri Samsun'da böylesi dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun lojistiğiyle, coğrafyasıyla tarihi geçmişiyle bu organizasyona hazır. Bugünden tezi yok, 2022'de yapılacak TEKNOFEST hazırlıklarına başlayacağız.
Bilgi ve teknoloji çağındayız. Gençlerimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST için valiliğimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, milletvekillerimiz, Ondokuzmayıs ve Samsun Üniversitemiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK'larımızla hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şehrimizin hem yurtiçi hem de yurtdışı tanıtımındaki bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz."
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