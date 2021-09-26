2022 TEKNOFEST Samsun’da! Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir duyurdu

Bilgi ve teknoloji çağındayız. Gençlerimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST için valiliğimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, milletvekillerimiz, Ondokuzmayıs ve Samsun Üniversitemiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK'larımızla hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şehrimizin hem yurtiçi hem de yurtdışı tanıtımındaki bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz."

