Exxen SMART (akıllı) televizyonlara nasıl yüklenir? Exxen hangi TV’lerde var?

Exxen hangi TV'lerde var? Exxen SMART (akıllı) televizyonlara nasıl yüklenir? Geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan Exxen platformu, maç yayınlarını almasıyla birlikte popüler hale geldi. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi turnuvalar Exxen platformundan canlı izlenebilecek. Bu maçı internet üzerinden değil de televizyonlarında izlemek isteyenler de Exxen hangi TV'lerde var sorusuna yanıt arıyor.