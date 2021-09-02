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Instagram çöktü mü, neden sayfa yenilenmiyor? Instagram üzgünüz bir sorun oluştu ne demek? Story ve hikaye neden atılmıyor?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Instagram çöktü mü, neden sayfa yenilenmiyor? Instagram üzgünüz bir sorun oluştu ne demek? Story ve hikaye neden atılmıyor?

Instagram çöktü mü, neden sayfa yenilenmiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sabah saatlerinde Instagram'da yaşanan sorunlar devam ediyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Birçok kullanıcı sorunla karşılaşmaya devam ediyor. İşte, Instagram çöktü mü, neden sayfa yenilenmiyor? Instagram üzgünüz bir sorun oluştu ne demek? Story ve hikaye neden atılmıyor?

Instagram çöktü mü, neden sayfa yenilenmiyor? Instagram üzgünüz bir sorun oluştu ne demek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram'da saat 10.00 gibi sorunlar yaşanırken bazı kullanıcılar uygulamaya girmekte zorluk yaşıyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Instagram çöktü mü, neden sayfa yenilenmiyor? Instagram üzgünüz bir sorun oluştu ne demek?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da kullanıcılar "akış yenilenemedi" hatası ile karşılaşıyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Çözüm için yapabileceğiniz bazı öneriler şöyle;

UYGULAMA ÖNBELLEĞİNİ TEMİZLEME

Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a erişin.

Instagram'ı ve ardından Depolama'yı seçin.

Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.

Önbelleği temizlemek iyi bilinen bir çözüm yoludur ve Instagram istisna değildir.

Telefonu Yeniden Başlatma

Önbelleği temizlemek telefon belleğiyle ilgili sorunları genel olarak çözer ve Instagram'ın kendi kendine sürekli kapanmasını önleyebilir. Bunu yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatınız.

Instagram'ı Güncelleyin

Uygulamaya gelen yeni güncelleme, akıllı telefonunuzdaki çökmeyi çözmüş olabilir. Güncellemelerinizi kontrol edin.

Çakışan Uygulamaları Kontrol Edin

Bazen, uygulamalar aynı kaynakları kullanır ve birbirilerinin çökmesine neden olabilir. Instagram çökmeye başlamadan önce iPhone, Android cihazınıza hangi uygulamayı kurduğunuzu hatırlayın. Zorla durdurun (Android) veya kaldırın.

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