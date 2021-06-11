Pusholder aracılığıyla dünya gündemi

DÜNYA GÜNDEMİNİ PUSHOLDER İLE TAKİP EDİN

Dünyanın dört bir yanında yaşanan olayları, Pusholder sosyal medya hesapları aracılığıyla güvenilir ve tarafsız bir şekilde takip edebilirsiniz. Twitter üzerinden @pusholder hesabını takip ederek hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Sadece Twitter üzerinden değil hem web sitesi aracılığıyla hem de diğer sosyal medya hesapları aracılığıyla doğru ve tarafsız bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz.

Pusholder, tarafsız ve güvenilir bilgiyi herhangi bir üyelik ve ödeme işlemi gerçekleştirmeden yaklaşık 355 bin takipçisine sunar. Pusholder Amerika, Çin, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok farklı ülkeden son gelişmeleri sizlerle tarafsız ve güvenilir bir şekilde paylaşmaktadır.

PUSHOLDER'I INSTAGRAM'DAN TAKİN EDİN

Dijital haber yayıncılık adresi olarak Pusholder sadece Twitter üzerinden değil Instagram ve farklı sosyal medya hesapları üzerinde de doğru ve tarafsız haber kaynaklarını sunmaya devam eder. Instagram sosyal medya hesabınız üzerinden @pusholder hesabını takip ederek son dakika gelişmeleri 7/24 öğrenebilirsiniz.

Pusholder Instagram sosyal medya hesabı üzerinden;

Gündeme ilişkin en son haberleri,

Ekonomi ve siyaset,

Tarih, kültür, sanat, teknoloji hakkında haberler,

Eğitim faaliyetleri hakkında haberler,

Covid-19 ve aşılama süreci hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz.

Instagram üzerinden yaklaşık 60 bin kişiye doğru ve tarafsız haber yayını sağlamaktayız. Pusholder Instagram hesabı kolay erişim ve hızlı haber kaynağı amaçlanarak faaliyete geçmiştir.

TARAFSIZ BİLGİYE YOUTUBE PUSHOLDER ADRESİNDEN ULAŞIN

Pusholder tarafsız haberleri Youtube adresi üzerinden de sağlamaktadır. Dijital haber yayıncılık anlayışı içerisinde tüm dünyadan tarafsız ve doğru haberleri Youtube aracılığıyla da takipçilerimize ulaştırmaktayız.

Instagram, Twitter ve Youtube sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde doğru ve tarafsız bilgiye ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız 7/24 doğru ve tarafsız haber akışını düzenli olarak yayınlamaktadır.