Facebook, Ramazan ayını ‘İyilik Zamanı’ kampanyası ile karşılıyor





Türkiye'deki insanların yüzde 77'sinin geçen Ramazan'da başkalarıyla iletişime geçmek için teknolojiyi daha fazla kullandığını ve bu dönemin küresel topluluklarının çok büyük bir kısmı için yılın en önemli zamanlarından biri olduğunun farkında olduklarını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, "Bir kez daha pandemide geçireceğimiz bu Ramazan ayında, şirket olarak insanlara Ramazan'ın ruhunu devam ettirebileceğimizi, üretici yollarla geleneklerimizi canlı tutabileceğimizi ve bu zor zamanlarda birbirimize umut verebileceğimizi göstermek istiyoruz. Teknolojinin insanları ve toplulukları bir araya getirerek yeni deneyimler üretme gücünü geçtiğimiz yıl boyunca daha da iyi anladık, platformlarımızın insanların ve toplulukların bir araya gelmelerine, birbirlerine destek olmalarına ve Ramazan ruhunu yaşatmalarına yardım etmeye devam edeceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.