Facebook'tan sonra LinkedIn skandalı! 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı
Son dakika haberine göre; Geçtiğimiz hafta yaşanan Facebook’taki 533 milyon kullanıcının ardından, 500 milyon LinkedIn kullanıcısının kişisel verileri de internette satışa çıktı.
Sosyal medya devi Facebook'taki veri sızıntısından sonra bir platform daha aynı haber ile gündemde.
Online kariyer platformu LinkedIn hack'lendi! Yaşanan teknik açıktan faydalanan siber saldırganlar 500 milyon kişinin hesap verileri çalındı.
Hacker'ların bazı bilgileri darkweb'den sattığı da gelen bilgiler arasında.
Siber saldırganların ele geçirdiği bilgiler arasında LinkedIn kimlikleri, isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları, cinsiyet, bağlantılar ve sosyal medya bağlantıları yer alıyor.
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UZMANLARDAN UYARI
Uzmanlar kullanıcılara LinkedIn paralılarını değiştirme ve yeni parola olarak güçlü bir kombinasyon seçme uyarısında bulunuyor.