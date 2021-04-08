Facebook'tan sonra LinkedIn skandalı! 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un bünyesinde bulunan LinkedIn'deki bilgileri çalan hacker'lar bu veriler için ödeme talep ediyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, siber saldırganlar veri başı 1000 dolar talep ediyor. Saldırganlar ödemenin ise Bitcoin olarak yapılmasını istiyor.