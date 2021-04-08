08 Nisan 2021, Perşembe
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Facebook'tan sonra LinkedIn skandalı! 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Son dakika haberine göre; Geçtiğimiz hafta yaşanan ’taki 533 milyon kullanıcının ardından, 500 milyon kullanıcısının kişisel verileri de internette satışa çıktı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Facebook'tan sonra LinkedIn skandalı! 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

devi 'taki veri sızıntısından sonra bir platform daha aynı haber ile gündemde.

Online kariyer platformu hack'lendi! Yaşanan teknik açıktan faydalanan siber saldırganlar 500 milyon kişinin hesap verileri çalındı.

merkezli teknoloji devi 'un bünyesinde bulunan LinkedIn'deki bilgileri çalan hacker'lar bu veriler için ödeme talep ediyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, siber saldırganlar veri başı 1000 dolar talep ediyor. Saldırganlar ödemenin ise Bitcoin olarak yapılmasını istiyor.

Hacker'ların bazı bilgileri darkweb'den sattığı da gelen bilgiler arasında.

Siber saldırganların ele geçirdiği bilgiler arasında LinkedIn kimlikleri, isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları, cinsiyet, bağlantılar ve sosyal medya bağlantıları yer alıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar kullanıcılara LinkedIn paralılarını değiştirme ve yeni parola olarak güçlü bir kombinasyon seçme uyarısında bulunuyor.

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