Deneyap Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

Selçuk Bayraktar ayrıca, "Yola çıkarken her zaman bilinmezlikler olabilir. Bu hayatta yaptığımız her işte böyle. Riskler olabilir, bir şeyler ters gidebilir. Biz, en önemli şeyin niyet olduğuna inanıyoruz. Niyetinizin ve düsturunuzun ne olduğu, hangi etik ve ahlakla, bunun yanında hangi düsturla bunu yaptığınızdır önemli olan. Biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, bir takım olarak hepimiz iyi niyetle bir aradayız. Bugün baktığımızda ülkelerden bile büyük ekosisteme sahip dev teknoloji tekelleri olduğunu görüyoruz. Aslında tam tersi olması gerekirken. Peki bu durumda biz neyi hedefleyeceğiz? Muhakkak medeniyetimizin simgesi olan adalet, ahlak, merhamet değerleriyle harmanlanan kocaman bir ailenin bir parçası olarak bunu gerçekleştirmeye gayret edeceğiz.

Bugün hayal edemeyeceğimiz bir noktaya geldik. Hem ülkemiz açısından hem dünyaya yaptığı etki açısından çok güzel bir noktadayız. Bu bir başlangıç. Bir ağabeyiniz olarak sizlere tavsiyem, ben liseyi bitirdiğimde üniversite eğitimime devam ettim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Sonrasında yurt dışında burslu olacak şekilde araştırma görevlisi olarak çalıştım ve yüksek lisansıma devam ettim. Sonrasında ikinci bir yüksek lisans yaptım. Ve bu süreçte bir taraftan da araştırma görevlisiydim. Laboratuvarda yüksek teknolojili projelerde çalışıyorduk. Ama bu çalışmalarımı yaparken aslına bakarsanız belki başkasının yanında çalışıyordum ama yaptığım işi hep kendi işim gibi gördüm. Kendi yerim gibi çalıştım. Laboratuvarda sadece robot helikopterlerle uğraşmıyordum yeri süpürmeyle de uğraşıyordum. Çünkü kendi yerim gibi görüp, çalışıyordum. Orada laboratuvar sorumluluğunu da bana verdiler. İnsanın yaptığı her işe dört kolla sarılması, sizin çok daha yüksek kapasiteli kişilerin arasında fark yaratmanızı sağlayan önemli hususlardan biri oluyor. Sizler de on binlerce öğrenciden ilk 400'e girenler en nitelikli en donanımlı vasıflara sahip genç kardeşlerimizsiniz. Bu bakış açısına sahip olmanızı tavsiye ederim. Hikaye sizinle ilgili. Sizin insanlığa, toplumumuza ve ülkemize sunacağınız ve dolaylı olarak kendinize sağlayacağınız katkıyı en yükseğe çıkarın. Bunu asla unutmayın. Yaptığınız her işi kendi işiniz gibi görüp, kendi yeriniz gibi çalışın. Mezuniyetiniz ile çıraklıktan ustalığa doğru adım attınız. Tecrübenizi kardeşlerinize aktaracaksınız. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.