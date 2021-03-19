Deneyap Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi





Bayraktar: "2017 yılında teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle yola çıkmıştık. İlk programlarımızdan biri Türkiye'nin Teknoloji Yıldızlarını geliştirmek için oluşturduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyeleri programıydı. İlk mezunlarımızı vermenin heyecanını yaşadığımız bugün, bu programı ilk kez başarıyla tamamlayan, bizim de vakıf gönüllülerimizle, eğitmenlerimizle, kurucularımız ve vakıf yöneticilerimizle aslında emeklerinizin somut bir şekilde sonuçlandığını gördüğümüz çok özel bir gün. Vakıf olarak tüm faaliyetlerimizi Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi nedir? Milli Teknoloji Hamlesi özgüvendir, Milli Teknoloji Hamlesi teknolojide bağımsızlık mücadelesidir. Güçlü ve bağımsız geleceğimizin garantisidir. Deneyap Teknoloji Atöyeleri gibi çalışmalarla ülkemizde Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyonunun gelişmesi, gençlerimizin erken yaşta bu seferberliğe adım atması ve ülkemizi güçlü bir geleceğe hazırlamak için birçok program başlattık. Bilim Türkiye Programı, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Milli Teknoloji Burs Programı ve T3 Girişim Merkezi. Bütün bu seferberlikler aslında hepsi birer kıvılcım. Ve o kıvılcım artık alevlendi. Şimdi meyvelerini veriyor ve sıra gençlerimizde. Sizlerden, ülkeniz ve insanlık için Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip çıkmanızı, başarılı bir şekilde ülkemizin ve milletimizin güçlü geleceği için çalışmanızı, somut proje odaklı yüksek katma değerli ürünler, sistemler, teknolojiler geliştirmenizi bekliyoruz. Hepinizin başarılarını kutluyor, tebrik ediyorum." dedi.

Mezuniyet töreninde "İlk mezunlarımızı vermek tüm vakıf kurucularımız ve Mütevelli Heyetimiz için büyük bir heyecan" diyerek konuşmasına başlayan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır: "İnsan hayatında pek çok işe dahil olabiliyor. Kimisi gönüllü olarak kimisi profesyonel olarak. Ama hayatımızda dahil olduğumuz bazı şeyler var ki gerçekten bıraktığımız izlerden çok daha fazlasını onlar bizim üzerimizde bırakıyorlar" ayrıca Deneyap projesi de zannediyorum bizim için böylesi bir proje. Bizi de dönüştüren, hayatımızda önemli izler bırakan bir proje. İnşallah bu projenin önümüzdeki dönemde Mili Teknoloji Hamlesi yolculuğumuza çok büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Hem Milli Teknoloji Hamlesi'nin hem de Deneyap projesinin aslında bazı ana hedefleri var. Bunların başında fırsat eşitliğini gerçekleştirmek geliyor. Biz teknoloji geliştirme süreçlerinin dünyada sadece bazı ülkelerin elinde olmasının doğru olmadığını, teknolojinin bütün insanlığın hizmetinde olması gerektiğini bütün insanlığın da teknoloji geliştirme kabiliyeti edinme hakkı olduğunu düşünüyoruz. Hem bütün ülkelerde hem de her ülkenin içerisinde toplumun bütün kesimlerinde bu hakkın gerçekleştirilmesinin bir zorunluluk olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Mili Teknoloji Hamlesi'nin ve Deneyap projesinin ana hedeflerinden biri bu fırsat eşitliğini gerçekleştirmek. İstanbul'da başladığımız bu yolculuğu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyarak bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Bugün 30 ilimizde Deneyap teknoloji atölyelerimiz aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Edirne'den Hakkari'ye, Trabzon'dan Antalya'ya Deneyap Teknoloji Atölyelerimiz var. Toplumun tüm kesimlerinin dahil olabileceği ve yine toplumun bütün kesimlerinin çocuklarının eğer yeteneklilerse eğer gayretlilerse eğer çalışıyorlarsa önlerindeki engellerin kaldırılmasını sağlayacak işleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Deneyap projesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Milli Teknoloji Hamlesi için ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağını yetiştirmeye ve büyük bir takım olarak önemli başarılar elde etmeye katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Savunma sanayiinde büyük başarılar elde etmiş bir milletiz. Bugün ülkemiz savunma sanayiinde kendi kritik teknolojilerini üretebilen, geliştirebilen dünyaya rekabetçi şekilde ihraç edebilen bir ülke konumuna yükseldi. Biz bu başarıyı diğer teknoloji alanlarına yaygınlaştıracağız. İnşallah uzaya da imza atacağız. Tarım, enerji, ulaştırma, sağlık, gıda teknolojilerinde de benzer başarılar elde edeceğiz. Bu süreçte bu yolculuğun öncüleri Deneyap mezunları olacak. Bu programın ilk mezunları bu yolculuğu bu bayrağı çok yüksek yerlere taşıyacak." şeklinde konuştu.