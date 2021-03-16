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Son dakika: TEKNOFEST'ten dünya rekoru! Selçuk Bayraktar duyurdu

Son dakika haberine göre , Uzay ve Teknoloji Festivali  kapsamında düzenlenecek yarışmalara yaklaşık 40 bin takım başvurdu.  Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı , " az önce bir dünya rekoru daha kırdı! 'nin kırdığı dünya rekorunun da 2 katından fazlasına çıkarak! Dünyanın en büyük yüksek teknoloji yarışma platformu" dedi.

TEKNOLOJİ AA
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Son dakika: TEKNOFEST'ten dünya rekoru! Selçuk Bayraktar duyurdu

Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı , hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST2021 az önce bir dünya rekoru daha kırdı! TEKNOFEST2020'nin kırdığı dünya rekorunun da 2 katından fazlasına çıkarak! 40.000'e yakın takım yarışmalarımıza başvurdu! Dünyanın en büyük yüksek teknoloji yarışma platformu #TEKNOFEST #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'e başvurular dün itibarıyla sona erdi. Etkinliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'ye 16 bin 34, 'e 39 bin 684 takımın başvurduğu belirtilerek, "#TEKNOFEST2021 artan paydaşları, yarışmaları ve yarışmacılarıyla yeni rekorlar için hazır. Katılım gösteren herkese teşekkürlerimizle..." ifadelerine yer verildi.

, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, ve yürütücülüğünde, 'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurumla birlikte 21-26 Eylül'de 'da gerçekleştirilecek.


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