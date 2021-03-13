Netflix'i ortak kullananlar için kötü haber! Dev zammın ardından şimdi de kısıtlama hamlesi

TEST ÖZELLİĞİNİ DEVREYE SOKTULAR

Reuters'in haberine göre; Netflix'in, kullanıcılarının hesaplarını kimlerle ve nasıl paylaştıklarına dair bir test özelliği hazırladığı ortaya çıktı.

Söz konusu test ile kullanıcılardan hesaplarını doğrulama koduyla doğrulamaları ya da ayrı bir Netflix hesabı oluşturmaları istendi.