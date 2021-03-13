13 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Netflix'i ortak kullananlar için kötü haber! Dev zammın ardından şimdi de kısıtlama hamlesi

Netflix'i ortak kullananlar için kötü haber! Dev zammın ardından şimdi de kısıtlama hamlesi

kullanıcılarının hesaplarını kimlerle ve nasıl paylaştıklarına dair bir test özelliği hazırladı. Özelliğin kullanıcı kısıtlama için kullanılacağı belirtiliyor. Yurt dışında birçok kullanıcıya "Hesap sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız kendi hesabınızı açın" uyarıları yapıldı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
ABONE OL
Netflix'i ortak kullananlar için kötü haber! Dev zammın ardından şimdi de kısıtlama hamlesi

dizi ve film platformu 'ten kullanıcılarına kötü haber geldi. Netflix büyük zammın ardından bu kez de kullanıcıların şifre paylaşmasına kısıtlama getirmeye hazırlanıyor.

TEST ÖZELLİĞİNİ DEVREYE SOKTULAR
Reuters'in haberine göre; Netflix'in, kullanıcılarının hesaplarını kimlerle ve nasıl paylaştıklarına dair bir test özelliği hazırladığı ortaya çıktı.

Söz konusu test ile kullanıcılardan hesaplarını doğrulama koduyla doğrulamaları ya da ayrı bir Netflix hesabı oluşturmaları istendi.

UYARILAR GİTMEYE BAŞLADI
Yurtdışında birçok kullanıcıya "Hesap sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız kendi hesabınızı açın" uyarıları yapıldı.

Netflix'in özel paketi aynı hesap üzerinde dört kişiye kadar izleme imkanı veriyor. Ancak bu dört kişinin tıpkı 'nde olduğu gibi aynı evde yaşaması şartı gelebilir.

BÜYÜK ZAM GELMİŞTİ
Milyonlarca kişinin kullandığı Netflix'e 10 gün önce yüzde 30 gibi dev bir zam gelmişti.

Zam sonrası, daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL'ye, 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL'ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL'ye çıktı.

Kullanıcılar zam kararına tepki göstermişti.

Netflix ücretine fahiş zam! NETFLİX ÜCRETİNE FAHİŞ ZAM!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA