Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerinde inceledi! Geri sayım başladı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yaptığı videolu paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız @Varank tesislerimizi ziyaret ederek, #AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi." açıklamasında bulundu.

Paylaşılan videoda ise Bakan Varank ve Bayraktar'ın AKINCI S-1'in üzerine çıkarak incelemelerde bulunduğu görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız @Varank tesislerimizi ziyaret ederek,#AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi.#MilliTeknolojiHamlesi ✈🐳🚀🌍🇹🇷https://t.co/xwUcIqUH01 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 7, 2021