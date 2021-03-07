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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerinde inceledi! Geri sayım başladı

Son dakika haberleri... ve Teknoloji Bakanı , AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi. Bakan Varank'ın ziyaretini Lideri , sosyal medya hesabından #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yaptığı videolu paylaşıyla duyurdu.

TEKNOLOJİ AA
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerinde inceledi! Geri sayım başladı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yaptığı videolu paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız @Varank tesislerimizi ziyaret ederek, #AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi." açıklamasında bulundu.

Paylaşılan videoda ise Bakan Varank ve Bayraktar'ın AKINCI S-1'in üzerine çıkarak incelemelerde bulunduğu görüldü.

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