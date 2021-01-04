Türksat 5A uydusu bu gece 04.27'de SpaceX tarafından fırlatılacak! Uzaya yolculuk 4 ay sürecek

FIRLATMA YARIN SABAH

Türksat 5A uydusu, Türkiye saatine göre 5 Ocak 2021 Salı günü 04.27'de, ABD yerel saatine göre ise 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 20.27'de SpaceX firmasına ait Falcon-9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak.