Türksat 5A uydusu bu gece 04.27'de SpaceX tarafından fırlatılacak! Uzaya yolculuk 4 ay sürecek
Beklenen gün geldi çattı. Son dakika haberine göre Türksat 5A uydusu, Türkiye saatine göre 5 Ocak 2021 Salı günü 04.27'de uzaya gönderilecek ve yaklaşık 4 ay sürecek yolculuğunun ardından, 2021 yılının ikinci çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak. 31 derece doğu lokasyonuna yerleştirilecek Türksat 5A, Türkiye'nin aktif uydu filosundaki 4'üncü haberleşme uydusu olacak.
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4. HABERLEŞME UYDUMUZ OLACAK
Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, gökyüzünde dengeleri değiştirecek.
4. HABERLEŞME UYDUMUZ OLACAK
31 derece doğu lokasyonuna yerleştirilecek Türksat 5A, Türkiye'nin aktif uydu filosundaki 4'üncü haberleşme uydusu olacak.
Türksat 5A uydusuyla Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacak.
31 derece doğu yörüngesine yerleştirilecek Türksat 5A, 2021'in ikinci çeyreğinde hizmete başlayacak.