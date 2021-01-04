04 Ocak 2021, Pazartesi
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Türksat 5A uydusu bu gece 04.27'de SpaceX tarafından fırlatılacak! Uzaya yolculuk 4 ay sürecek

Beklenen gün geldi çattı. Son dakika haberine göre Türksat 5A uydusu, saatine göre 5 Ocak 2021 Salı günü 04.27'de uzaya gönderilecek ve yaklaşık 4 ay sürecek yolculuğunun ardından, 2021 yılının ikinci çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak. 31 derece doğu lokasyonuna yerleştirilecek Türksat 5A, Türkiye'nin aktif uydu filosundaki 4'üncü haberleşme uydusu olacak.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Türksat 5A uydusu bu gece 04.27'de SpaceX tarafından fırlatılacak! Uzaya yolculuk 4 ay sürecek

'nin en önemli uydu işletmecisi olan tarafından, şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, gökyüzünde dengeleri değiştirecek.

Son zamanların en popüler uzay şirketlerinden olan 'ın sahibi olduğu , Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatacak.

AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan uydu, geçtiğimiz kasım ayında ülkemize teslim edilmişti.

FIRLATMA YARIN SABAH
Türksat 5A uydusu, Türkiye saatine göre 5 Ocak 2021 Salı günü 04.27'de, yerel saatine göre ise 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 20.27'de SpaceX firmasına ait Falcon-9 roketi ile ABD'nin eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak.

4. HABERLEŞME UYDUMUZ OLACAK
31 derece doğu lokasyonuna yerleştirilecek Türksat 5A, Türkiye'nin aktif uydu filosundaki 4'üncü haberleşme uydusu olacak.

Türksat 5A uydusuyla Türkiye, , , , , , , ve 'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacak.

31 derece doğu yörüngesine yerleştirilecek Türksat 5A, 2021'in ikinci çeyreğinde hizmete başlayacak.

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