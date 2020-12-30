Google kararını verdi! Yarından itibaren kapanıyor

Google, pek çok uygulama ve servisi önce test aşamasında değerlendiriyor, ardından kullanıcıların ilgi düzeyine göre servisler ya ömrünü sürdürüyor ya da yolun sonuna geliyor. Bu anlamda servislerinin gözünün yaşına bakmayan şirket, son olarak Cloud Print servisini sonlandırma kararı aldı. 31 Aralık 2020 tarihinde kapatılacak olan platform, bugüne dek kullanıcıların fiziksel bir bağlantı olmaksızın yazdırma işlemini sağladı.