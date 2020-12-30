30 Aralık 2020, Çarşamba
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Google kararını verdi! Yarından itibaren kapanıyor

Dünyanın en büyük teknoloji markalarından Google, ilgi görmeyen servislerini kapatmaya devam ediyor. Son olarak Google'dan yapılan açıklamada, CloudPrint platformunun kapatılacağı bildirildi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 30.12.2020
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Google kararını verdi! Yarından itibaren kapanıyor

Google, pek çok uygulama ve servisi önce test aşamasında değerlendiriyor, ardından kullanıcıların ilgi düzeyine göre servisler ya ömrünü sürdürüyor ya da yolun sonuna geliyor. Bu anlamda servislerinin gözünün yaşına bakmayan şirket, son olarak Cloud Print servisini sonlandırma kararı aldı. 31 Aralık 2020 tarihinde kapatılacak olan platform, bugüne dek kullanıcıların fiziksel bir bağlantı olmaksızın yazdırma işlemini sağladı.

2010'da yayınlanan işlev, beta aşamasından hiç çıkmadı ve şimdi Google'ın bir destek belgesi, bir alternatif aramanızı öneriyor. Destek belgesine göre Google Print, 31 Aralık itibariyle desteği durduracak ve hizmet üzerinden belge yazdırmak mümkün olmayacak.

CloudPrint, daha çok yazıcısıyla uyum sorunu yaşayan Chromebook kullanıcılarının tercih ettiği bir uygulama. Ancak bu durum da servisi kurtarmaya yetmemiş gibi görünüyor.



Bu gelişmenin ardından ChromeOS kullanıcıları, varsayılan yazıcılarını değiştirmek zorunda. Kullanıcılarını unutmayan Google, Cloud Print hizmetini taşımayı bilmeyen kullanıcılar için de rehber de yayınladı.



Teknoloji devi daha önce de mesajlaşma uygulaması Hangouts'u kapatma kararı almış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

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