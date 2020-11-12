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YouTube neden açılmıyor? YouTube çöktü mü?

Dünya genelinde milyonlar 'da videoları oynatamıyor. Bunun üzerine vatandaşlar YouTube çöktü mü? YouTube neden açılmıyor? sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, YouTube neden çalışmıyor? İşte detaylı bilgiler...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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YouTube neden açılmıyor? YouTube çöktü mü?

YouTube çöktü mü sorusu, yaşanan erişim sıkıntısı dolayısıyla pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İnternet üzerinden YouTube çöktü mü ve neden açılmıyor sorusu ile konuya yanıt arayan kullanıcılar, sorununun temelini öğrenmek istiyor. Peki, YouTube çöktü mü ve neden açılmıyor? İşte, YouTube çöktü mü ve neden yavaş sorusu hakkında detaylı bilgiler

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

YouTube çöktü mü ve neden çalışmıyor soruları, internet kullanıcılarının sosyal medya üzerinden araştırdığı hususlar arasında yer almaya başladı. Bir internet servis sağlayıcısından kaynaklı olarak yaşanan problem dolayısıyla son YouTube'a girişlerde problem yaşandı.

Alınan bilgilere göre, YouTube'daki problem küresel çapta yaşanıyor ve kısa sürede çözülmesi öngörülüyor.

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