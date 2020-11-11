Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! AKINCI TİHA'nın 3. prototipi geliyor...

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKINCI TİHA'nın 3. prototipinin yolda olduğunu bildirdi.

İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019'DA YAPILMIŞTI

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi.

Bayraktar AKINCI TİHA yer kontrol istasyonu bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş kalkışı başarıyla gerçekleştirdi



Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor.

Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek.

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