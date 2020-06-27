ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı! Hizmete sunuluyor

Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "CE onayının alınması ile birlikte mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Demir, paylaşımında cihazın görsellerine de yer verdi.