27 Haziran 2020, Cumartesi
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ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı! Hizmete sunuluyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Başkanı İsmail Demir, 'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının Belgesini almak için bildirildiğini kaydetti.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 27.06.2020
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ASELSAN'DAN MOBİL X-RAY CİHAZI! HİZMETE SUNULUYOR

Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, " onayının alınması ile birlikte mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Demir, paylaşımında cihazın görsellerine de yer verdi.

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