Steam yaz indirimleri başladı. Oyun severlerin heyecanla beklediği Steam yaz indirimlerinde yüzde 90'a varan indirimler yapılması bekleniyor. Oyun dünyasının lider platformu olan Steam'e oyun meraklıları tarafından büyük ilgi gösteriliyor. Oyun indirilebilinen ve diğer oyuncularla temasa geçilebilen popülaritesi yüksek dijital platform olan Steam'in yaz indirimleri merak ediliyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2020'de hangi oyunlar indirimli olacak? İşte cevaplar...

STEAM'DE İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

25 Haziran Perşembe günü başlayan Steam yaz indirimleri 9 Temmuz tarihinde sona erecek.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ İLE HANGİ OYUNLAR İNDİRİMLİ OLACAK?

22020 Steam yaz indirimleri ile indirime girmesi beklenen oyunlar şu şekilde:

* Gta 5 Playerunknown's Battlegrouds

* No Man's Sky

* Tom Clancy's Rainbow Six Siege

* Witcher 3

* Football Manager 2020