Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Her şey vatan için" dedi ve duyurdu: 57'nci T129 ATAK helikopteri teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 ATAK helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz! Her şey vatan için" ifadelerini kullandı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, T129 ATAK helikopterinin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettiklerini bildirdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 ATAK helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz! Her şey vatan için" ifadelerini kullandı.
ATAK PROJESİ NEDİR VE ATAK HELİKOPTERİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?
ATAK Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin üretilerek hizmete alınması amaçlanmıştır.
Bu çerçevede AgustaWestland tasarımı A129 gövdesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına uygun şekilde; motor, aktarma organları ve kuyruk pallerinin değiştirilmesine ilave olarak milli aviyonik ve silah sistemleri ile teçhiz edilmesi sonucu ortaya çıkan T129, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma unvanını elinde tutmaktadır.
T129 ATAK Helikopteri yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için iki tip olarak tasarlanmıştır:
Yakın hava desteği görevleri için dizayn edilen T129A, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm top ile donatılmıştır.
T129 B helikopterine ise çok amaçlı görevlere uygun olarak en modern elektronik harp gereçleri entegre edilmiş ve aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER ve 500 adet top mermisi ile görev yapabilmektedir.
Müsteşarlığımızca yürütülen Proje çerçevesinde TUSAŞ (TAI) tarafından üretimlerine devam edilmekte olan ATAK Helikopterlerimizin ilki 2014 yılında teslim edilmiş olup, halen üretim ve teslimat faaliyetleri sürmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan helikopterlerimiz kendisinden beklenen görevleri etkin bir şekilde yerine getirmektedir.
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