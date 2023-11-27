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Şehirlerin Osmanlı'daki isimleri ortaya çıktı! Listeyi görünce çok şaşıracaksınız! İşte memleketinizin eski adı...

TARİH ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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Şehirlerin Osmanlı’daki isimleri ortaya çıktı! Listeyi görünce çok şaşıracaksınız! İşte memleketinizin eski adı...

Osmanlı İmparatorluğu, tarih boyunca kucakladığı birçok kültür ve dilin etkisi altında büyülü bir coğrafyada hüküm sürdü. Bu muazzam kültürel çeşitlilik, Anadolu'nun şehirlerinin ve kasabalarının isimlerinin zaman içinde nasıl değiştiğine dair önemli ipuçları sunuyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselmesi ve genişlemesiyle birlikte farklı kültürler arasındaki etkileşim arttıkça, coğrafi isimlerin değişiminde daha fazla çeşitlilik ortaya çıktı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin tarihine ve coğrafi çeşitliliğine baktığımızda, bu topraklarda bir araya gelen farklı kültürlerin ve dillerin etkileşimiyle şekillendiğini görüyoruz. Bu zenginlik, Anadolu'nun küçük köylerinden büyük şehirlerine kadar uzanan coğrafi isimlerin tarih içinde nasıl evrildiğini ve dönemin şehir isimlerine nasıl yansıdığını ortaya koyuyor. İşte memleketinizin eski adı...

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ŞEHİRLERİN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ ESKİ ADLARI

Hısn-ı Mansur: Adıyaman

Karahisarı Sahib: Afyonkarahisar

Karaköse: Ağrı

Livane: Artvin

Güzelhisar: Aydın

Karesi: Balıkesir

luh: Batman

Ertuğrul: Bilecik

Çapakçur: Bingöl

Bidlis: Bitlis

Hüdavendigar: Bursa

Kengırı: Çankırı

Ladik: Denizli

Diyar-ı Bekir: Diyarbakır

Konurâbâd: Düzce

Mamuretülaziz: Elazığ

Ayntab: Gaziantep

İznikmid: İzmit

Larende: Karaman

Kırık: Kırıkkale

Kırkkilise: Kırklareli

Germiyan: Kütahya

Saruhan: Manisa

Cebelibereket: Osmaniye

Ruha: Şanlıurfa

Şırnah: Şırnak

Tekfurdağı: Tekirdağ

Yalakova: Yalova

Bozok: Yozgat

Çölemerik: Hakkari

Hattera: Hatay

Amisos: Samsun

Tuşba: Van

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