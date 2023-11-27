Şehirlerin Osmanlı’daki isimleri ortaya çıktı! Listeyi görünce çok şaşıracaksınız! İşte memleketinizin eski adı...

Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin tarihine ve coğrafi çeşitliliğine baktığımızda, bu topraklarda bir araya gelen farklı kültürlerin ve dillerin etkileşimiyle şekillendiğini görüyoruz. Bu zenginlik, Anadolu'nun küçük köylerinden büyük şehirlerine kadar uzanan coğrafi isimlerin tarih içinde nasıl evrildiğini ve dönemin şehir isimlerine nasıl yansıdığını ortaya koyuyor. İşte memleketinizin eski adı...

ŞEHİRLERİN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ ESKİ ADLARI