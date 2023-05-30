Yavuz Sultan Selim'in kızına tokat atan Osmanlı sadrazamı! Sonu korkunç oldu!
Yavuz Sultan Selim'in kızına attığı tokatla hayatı yerle bir olan Sadrazam Lütfi Paşa'nın ilginç hayat hikayesi özellikle tarih meraklıları tarafından merak ediliyor. Lütfi Paşa, 1480'li yıllarda Arnavut topraklarında dünyaya geldi. Ailesinin yanına getirilerek devşirilen Sadrazam Lütfi Paşa, Sultan 2. Bayezid zamanında Saray hizmetine alındı. İşte Sadrazam Lütfi Paşa'nın korkunç sonu...
Osmanlı İmparatorluğu'nun sadrazamlarından biri olan Sadrazam Lütfi Paşa, son günlerde Şah Sultan ile yaşadığı tokat atma olayıyla gündemde yer alıyor. Tarihe düşen bu olay, sarayda büyük bir tartışma ve infial yaratırken, halk arasında da merak konusu haline geldi. İşte attığı tokatla sonunu getiren Sadrazam Lütfi Paşa...
Şah Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli kadın figürlerinden biri olarak bilinirken, Lütfi Paşa ise sadrazamlığı döneminde etkili bir siyasi figür olarak tanınmaktadır. Ancak son yaşanan olay, bu iki ismin ilişkilerindeki gerilimi ortaya koydu.
Saray kaynaklarına göre, Şah Sultan ile Lütfi Paşa arasında bir toplantı sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni tam olarak bilinmese de, bazı kaynaklar bu olayın siyasi ve güç mücadelesinden kaynaklandığını iddia ediyor. Tartışma sertleşerek büyüdü ve sonunda Lütfi Paşa, Şah Sultan'a bir tokat attı.
Bu olay, sarayda büyük bir şok etkisi yaratırken, haber hızla yayıldı ve halk arasında da geniş yankı uyandırdı. Osmanlı toplumunda, sadrazamın bir padişahın akrabası olan bir kadına şiddet uygulaması düşünülemez bir durum olarak değerlendirildi.
Yediği tokat Şah Sultan'ı daha da celállendirir, "Benim gibi bir hünkár kızına el kaldırırsın haaa? Seni ahláksız"! deyip feryáda başlar, konakta ne kadar haremağası, hizmetkár ve uşak varsa hepsini çağırır, "Vurun şu mel'una!" diye emredip kocasına güzel bir meydan dayağı çektirir. Gayet uzun süren dayak faslından sonra hırsı hálá geçmeyince, her tarafı mosmor olmuş Paşa'yı önce kapıdışarı eder, sonra hemen kardeşi Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkar, hüngür hüngür ağlayıp "Benim kocam, senin de vezirin olacak deyyus bana el kaldırmaya cür'et etti. Herifi ben tepeledim ama sen de tepele!" der.
Gazaba gelme sırası bu defa hükümdardadır: Kanuni Süleyman, kızkardeşini Lütfi Paşa'dan hemen boşatır, Paşa'yı veziriázamlıktan atıp Dimetoka taraflarındaki bir çiftliğe sürgüne yollar, üstelik nikáh sözleşmesinde geçen ve "mihr" denilen tazminat için Paşa'nın mallarını sattırır ve satıştan gelen paraları da Şah Sultan'a verir. Şah Sultan bir daha evlenmeyecek ve büyük bir şeyhe mürid olup hayatını hayır işlerine vakfedecektir.
Olayın ardından sarayda hızla önlemler alındı ve durumun kontrol altına alınması için çaba sarf edildi. Padişahın da müdahalesiyle Lütfi Paşa görevinden alındı ve saraydan uzaklaştırıldı. Şah Sultan ise olayın ardından kendini toparlamaya çalışırken, halkın desteğiyle moral buldu.
Dimetoka'ya inzivaya çekildi ve burada 20'den fazla kitap yazdı. Osmanlı tarihine ışık tutan "Tevari Osman" ve "Asafname" isimli eserleri bunlardan en bilinenleridir. 23 yıl boyunca çiftlikte emekli hayatı yaşayan Lütfi Paşa, 27 Mart 1564 tarihinde hayatını kaybetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2023! İOKBS başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İlköğretim, ortaöğretim kontenjanları, sınav ücreti...www.meb.gov.tr
- Yavuz Sultan Selim'in kızına tokat atan Osmanlı sadrazamı! Sonu korkunç oldu!
- Gelinim Mutfakta 30 Mayıs PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- POMEM sonuç sorgulama ekranı e-Devlet! 2023 Polis Akademisi 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları, nereden nasıl öğrenilir? Sınavlar hangi tarihte?
- Necdet Ünüvar kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Necdet Ünüvar ne iş yapıyor, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Prof. Dr. Erhan Afyoncu ne iş yapıyor, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- AFET Bakanlığı nedir, kuruluyor mu, ne zaman? Afet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? AFAD kime bağlı olacak?
- KGM kura çekimi İŞKUR CANLI İZLE! 30 Mayıs Salı KGM 3 bin işçi alımı kura sonuç ekranı!
- Uzman Öğretmenlik Başvuru Ekranı 2023 | MEBBİS Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav başvuruları nasıl yapılır? Şartları neler?
- KGM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2023! İŞKUR KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı! www.kgm.gov.tr
- Deniz Seki öyle bir yöntemle kilo verdi ki! 2,5 ayda ipince oldu! Görenler photoshop sandı! Meğer sırrı...
- Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz? 25 metreküp doğalgaz ne kadar kaç TL? 'Sıfır fiyat yöntemi' nedir?