Düzce'de durdurulan araçtan tarihi eser çıktı
TARİH İHA
Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Düzce Yığılca karayolunda durdurdukları araçta yaptıkları aramada 4 adet madeni para, 1 adet haç ve 5 adet demir sikke eşya, üst aramasında ruhsatsız tabanca, 3 adet profesyonel arama dedektörü ele geçirdi.
Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları yol uygulamalarında, uyuşturucu madde ve tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor.
Ekipler, Yığılca-Düzce karayolunda KOM köpek unsurları ve Trafik timi ile yaptıkları yol arama ve kontrolü esnasında A.Ç. idaresindeki aracı durdurdu.
Aracın içinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 adet madeni para, 1 adet haç ve 5 adet demir sikke eşya, üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 25 adet mermi, 3 adet profesyonel arama dedektörü, 1 adet el dedektörü, 3 adet kapalı çanta içerisinde dedektör malzemeleri, 1 adet aydınlatma aparatı, 1 adet laptop, 2 adet kazma ele geçirildi.
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