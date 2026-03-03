CANLI YAYIN

Fırtına kupa için sahada! Trabzonspor Başakşehir deplasmanında

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta heyecanı başladı. A Grubu’nda kader anı geldi çattı. Gruptaki 4. ve son maçında deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşacak olan 6 puanlı Trabzonspor, zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan mücadeleyi A Spor ve ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta heyecanı başladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor, deplasmanda İstanbul Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek. Grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan bordo-mavililer, aynı puana sahip rakibinin averajla önünde üçüncü sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Opoku, Ba, Ömer Ali, Yusuf Sarı, Kemen, Umut, Operi, Selke, Fayzullayev, Shomurodov

Trabzonspor : Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Mustafa, Onuachu

Teknik direktör Fatih Tekke'nin kritik mücadelede ideal kadroya yakın bir 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının oyuncularıyla yaptığı toplantıda, lig ve kupada sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığı, son iki sezonda kaybedilen finalleri hatırlatarak bu kez kupayı kazanma hedefini ortaya koyduğu öğrenildi.

GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ

Karadeniz ekibi için en net senaryo galibiyet. Trabzonspor'un kazanması halinde çeyrek final bileti kesinleşecek. Beraberlik durumunda ise tablo diğer gruplardaki sonuçlara bağlı olacak. Üç grupta üçüncü sırayı alan takımlar arasında en iyi iki ekip üst tura yükselecek.

Mevcut puan durumunda Gençlerbirliği 7 puanla önde yer alırken, Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 6'şar puanı bulunuyor. Kupada eşitlik halinde genel averaj belirleyici oluyor. Bordo-mavililerin Başakşehir'e karşı +4 averaj üstünlüğü avantaj olarak dikkat çekiyor.

KUPADA GÜÇLÜ GELENEK

1974-75 sezonundan bu yana organizasyonda iddialı bir performans ortaya koyan Trabzonspor, kupayı 9 kez müzesine götürdü. En son 2019-20 sezonunda zafere ulaşan Karadeniz temsilcisi, son iki sezonda final oynamasına rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Bordo-mavililer, Türkiye Kupası tarihinde çıktığı 291 karşılaşmada 176 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 506 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde ise 234 gol gördü.

ZUBKOV İLK 11'E DÖNÜYOR

Sakatlığını atlatan Oleksandr Zubkov'un Başakşehir deplasmanında ilk 11'de görev alması bekleniyor. Kupada kaleyi ise 20 yaşındaki Onuralp Çevikkan'ın koruyacağı ifade ediliyor. Genç kaleci, grup aşamasındaki üç maçta da 90 dakika sahada kalmıştı.

REKABETTE TABLO

İki ekip bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor 19, Başakşehir 10 galibiyet elde ederken 11 mücadele berabere sonuçlandı. Türkiye Kupası özelinde ise Trabzonspor'un 3 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor. Başakşehir, kupada rakibini henüz mağlup edemedi.

Trabzonspor, hem çeyrek finale yükselmek hem de son iki sezonun final hayal kırıklığını unutturmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

