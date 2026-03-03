Fırtına kupa için sahada! Trabzonspor Başakşehir deplasmanında

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor, deplasmanda İstanbul Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek. Grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan bordo-mavililer, aynı puana sahip rakibinin averajla önünde üçüncü sırada bulunuyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin kritik mücadelede ideal kadroya yakın bir 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının oyuncularıyla yaptığı toplantıda, lig ve kupada sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığı, son iki sezonda kaybedilen finalleri hatırlatarak bu kez kupayı kazanma hedefini ortaya koyduğu öğrenildi.

GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ

Karadeniz ekibi için en net senaryo galibiyet. Trabzonspor'un kazanması halinde çeyrek final bileti kesinleşecek. Beraberlik durumunda ise tablo diğer gruplardaki sonuçlara bağlı olacak. Üç grupta üçüncü sırayı alan takımlar arasında en iyi iki ekip üst tura yükselecek.

Mevcut puan durumunda Gençlerbirliği 7 puanla önde yer alırken, Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 6'şar puanı bulunuyor. Kupada eşitlik halinde genel averaj belirleyici oluyor. Bordo-mavililerin Başakşehir'e karşı +4 averaj üstünlüğü avantaj olarak dikkat çekiyor.