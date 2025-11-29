29 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor-Konyaspor maçı! Fırtına'nın gözü 3 puanda

Trabzonspor-Konyaspor maçı! Fırtına'nın gözü 3 puanda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 11:37 Güncelleme: 29.11.2025 11:49
ABONE OL
Trabzonspor-Konyaspor maçı! Fırtına’nın gözü 3 puanda

Yenilmezlik serisini 8 maça taşıyan Trabzonspor, Papara Park’ta Konyaspor’u ağırlayarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, taraftarı önünde seriyi 9 maça çıkarma peşinde. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde, lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor-Konyaspor maçı! Fırtına’nın gözü 3 puanda

Galatasaray ve Corendon Alanyaspor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Edin Visca ve Stefan Savic kadroda yer almayacak. Folcarelli'nin performansı ise maç saatinde belli olacak.

Trabzonspor-Konyaspor maçı! Fırtına’nın gözü 3 puanda

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Rayyan Baniya, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Okay, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Ho, Stefanescu, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Muleka, Umut

Trabzonspor-Konyaspor maçı! Fırtına’nın gözü 3 puanda

49. RANDEVU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 49'uncu kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 48 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 57 gol gördü.

Trabzonspor-Konyaspor maçı! Fırtına’nın gözü 3 puanda

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda da üstünlük sağladı.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 24 maçta bordo-mavililer, 16 galibiyet elde etmeyi başardı. 6 maçı konuk takım kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor-Konyaspor maçı! Fırtına’nın gözü 3 puanda

SAHASINDA 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor önünde son 5 lig maçını kaybetmedi. Rakibi karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda 4-3'lük sonuçla yaşayan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavili takım, iki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyete imza atan taraf oldu. Karadeniz ekibi, 1991-92 sezonunda rakibini 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyeti aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor-Konyaspor maçı! Fırtına’nın gözü 3 puanda Trabzonspor-Konyaspor maçı! Fırtına’nın gözü 3 puanda Trabzonspor-Konyaspor maçı! Fırtına’nın gözü 3 puanda

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör