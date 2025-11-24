24 Kasım 2025, Pazartesi
Bordo mavi yeni seri peşinde! Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Bordo mavi yeni seri peşinde! Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 09:01 Güncelleme: 24.11.2025 19:03
Bordo mavi yeni seri peşinde! Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk 11’leri

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, bugün saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak. Son iki maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor bu maçı kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyor. İşte maçın ilk 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Berat, Umut Güneş, Crespo, Deniz, Da Costa, Shomurodov.

Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Tim, Zubkov, Vişça, Augusto, Onuachu

Bordo mavi yeni seri peşinde! Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk 11’leri

Ligdeki son iki maçında Galatasaray ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalan Karadeniz ekibi, İstanbul deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak yeni bir seri için ilk adımı atmak istiyor.

Bordo mavililer deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak (AA)Bordo mavililer deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak (AA)

35. RANDEVU

Başakşehir ile Trabzonspor, bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 14, turuncu-lacivertliler de 10 defa kazandı. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 49 golüne, İstanbul takımı 38 golle yanıt verdi.

İSTANBUL'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda da Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Karadeniz ekibi 8, turuncu-lacivertliler de 6 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabakada ise taraflar üstünlük kuramadı. Geride kalan mücadelelerde bordo-mavililer 30 gol atarken, Başakşehir de 20 gol sevinci yaşadı.

İstanbul'da oynanan son iki maçı ise Trabzonspor 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

Trabzonspor bu maçı kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyor (DHA)Trabzonspor bu maçı kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyor (DHA)

FATİH TEKKE BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA BAŞLAMIŞTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 13. haftasındaki Başakşehir maçıyla birlikte Karadeniz ekibinin başında ligde 24. müsabakasına çıkacak. Bu mücadeleyle bordo-mavililerin başında 258. gününü dolduracak olan Tekke, Trabzonspor ile ilk maçına da geçtiğimiz sezon Başakşehir karşısında çıkmıştı.

Halil Umut Meler (İHA)Halil Umut Meler (İHA)

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Murat Temel yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

Galatasaray evinde hata yapmadı
Bordo mavi yeni seri peşinde! Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk 11’leri Bordo mavi yeni seri peşinde! Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk 11’leri Bordo mavi yeni seri peşinde! Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk 11’leri
