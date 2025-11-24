Bordo mavi yeni seri peşinde! Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, bugün saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak. Son iki maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor bu maçı kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyor. İşte maçın ilk 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Berat, Umut Güneş, Crespo, Deniz, Da Costa, Shomurodov.
Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Tim, Zubkov, Vişça, Augusto, Onuachu
Ligdeki son iki maçında Galatasaray ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalan Karadeniz ekibi, İstanbul deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak yeni bir seri için ilk adımı atmak istiyor.
35. RANDEVU
Başakşehir ile Trabzonspor, bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 14, turuncu-lacivertliler de 10 defa kazandı. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 49 golüne, İstanbul takımı 38 golle yanıt verdi.
İSTANBUL'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda da Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Karadeniz ekibi 8, turuncu-lacivertliler de 6 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabakada ise taraflar üstünlük kuramadı. Geride kalan mücadelelerde bordo-mavililer 30 gol atarken, Başakşehir de 20 gol sevinci yaşadı.
İstanbul'da oynanan son iki maçı ise Trabzonspor 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.
FATİH TEKKE BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA BAŞLAMIŞTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 13. haftasındaki Başakşehir maçıyla birlikte Karadeniz ekibinin başında ligde 24. müsabakasına çıkacak. Bu mücadeleyle bordo-mavililerin başında 258. gününü dolduracak olan Tekke, Trabzonspor ile ilk maçına da geçtiğimiz sezon Başakşehir karşısında çıkmıştı.
HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Murat Temel yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerli Malı Haftası nedir, hangi gün başlıyor? 2025 kutlama tarihleri
- Benzin ve motorinde indirim var mı? 24 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
- NATOM kararı nedir, ne anlama geliyor? THY uçuşlarını neden durdurdu?
- THY indirimli yurt dışı uçak bileti: Kampanya duyuruldu! Fiyatlar ve rota listesi
- BİM 25-28 Kasım indirim kataloğu: Elektronik ve günlük ev ürünleri listede
- Diyanet 1250 personel alımı başvuru ekranı: Kur’an kursu öğreticisi şartları neler?
- Öğretmenler Günü fidan bağışı 2025: 1 fidan ücreti ve sertifika adımları
- Asgari ücret 2026 hesapları: Enflasyon+refah payı senaryoları masada! 25.640, 29.398 TL...
- Meteoroloji’den sarı kodlu alarm: İstanbul, Antalya, İzmir... Sağanak ve kar haritada göründü
- 15 bin öğretmenin ataması yapıldı! MEB öğretmen ataması sonuç isim listesi e-Devlet
- "Bir şey olmaz" demeyin: Fazla ekran çocuklarda hangi sorunları doğuruyor?
- BJK-Samsunspor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?