CANLI | Trabzonspor - Kayserispor

03 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 18:03 Güncelleme: 03.10.2025 20:58
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında perde açılıyor. Açılış maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor’u konuk ediyor. Papara Park’ta oynanan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında perde açılıyor. Açılış maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Pına, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Okay, Zubkov, Augusto, Onuachu

KAYSERİSPOR: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Dorukhan, Furkan, Benes, Opoku, Cardoso, Onugkha

MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

5. dakikada sağ taraftan gelişen Kayserispor atağından ceza sahası içine gönderilen topta Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

6. dakikada Kayserispor'un sol tarafta kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Carole'nin kafa vuruşunda Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

12. dakikada Okay Yokuşlu'nun ceza sahası yayına yakın yerden vuruşunda yerden seken top kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0

16. dakikada Okay Yokuşlu'nun hatasında topla buluşan Furkan Soyalp'in pasına topuğuyla Onugkha'nın topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak önce Savic'e sonra direğe çarparak alanına döndü.

19. dakikada Folcarelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

33. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Augusto vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü.

34. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Onuachu'nun kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

40. dakikada ceza sahası dışında Benes'in sert şutunda kaleci Onana topu çeldi.

43. dakikada Augusto'nun sal taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü.

