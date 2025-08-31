Karadeniz derbisi nefes kesecek! Trabzonspor Samsunspor’u ağırlayacak

Fotoğraf (AA)

İKİ TAKIMDA BU SEZON İLKLERİ YAŞIYOR

Bu sezon oynadığı üç Süper Lig maçını da gol yemeden kazanan Trabzonspor, lig tarihinde kalesini gole kapatarak üçte üç yaptığı ilk sezon başlangıcını yaşıyor. Kulüp tarihinde dört galibiyetle girdiği tek sezonu 2004/05'te yaşayan bordo-mavililerin şu andaki teknik direktörü Fatih Tekke, o dört haftalık süreçte beş gol atmıştı.

Bu sezon oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanan Samsunspor, lig tarihinde hiçbir sezona üçte üçle başlayamadı. Galibiyet serisini sürdürmek isteyen kırmızı-beyazlılar, milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: