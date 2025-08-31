31 Ağustos 2025, Pazar
Karadeniz derbisi nefes kesecek! Trabzonspor Samsunspor'u ağırlayacak

Karadeniz derbisi nefes kesecek! Trabzonspor Samsunspor'u ağırlayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2025 18:53 Güncelleme: 31.08.2025 18:53
Karadeniz derbisi nefes kesecek! Trabzonspor Samsunspor’u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig’in 4. haftası, Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanacak Karadeniz derbisiyle kapanacak. Karşılaşma, saat 21.30’da Papara Park’ta başlayacak. Mücadelenin hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Ligde puan kaybı yaşamadan yollarına devam eden Trabzonspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4'üncü hafta kapanış mücadelesinde ozlarını paylaşacak.

Papara Park'ta 21.30'da başlayacak olan mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak. VAR'ın başında ise Ali Şansalan olurken AVAR hakemi olarak ise Candaş Elbil görev yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Folcarelli, Okay, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Musaba, Holse, Emre, Mouandilmadji

Lige 3'te 3'le başlayan Fatih Tekke'nin öğrencileri Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u Karadeniz ekibinin lig tarihinde ilk 3 maçının gol yemeden kazanan ilk takım olarak kayıtlara geçti.

FIRTINA'DA 4 İSİM YOK

Bordo-mavili takımda derbi öncesi Nwakaeme, Barisic, Onuralp Çevikkan ve Cihan Çanak'ın sakatlıkları sürüyor.

Konuk Samsunspor ise lige Gençlerbirliği ve Kocaelispor galibiyetleri ile başladı. UEFA Avrupa Ligi play-off'larında Yunan ekibi Panathinaikos'a elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek kırmızı-beyazlılarda eksik bir isim bulunmuyor.

TRABZONSPOR İLE SAMSUNSPOR 55. RANDEVUDA

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor 55. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce iki takım arasında oynan Karadeniz derbilerinde bordo-mavililerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor yarın saat 21.30'da karşılaşacak. Lig'de 3'te 3 yapan bordo-mavililer yoluna kayıpsız devam etmek isterken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos'a elenen Samsunspor, deplasmanda moral arayacak.

KARADENİZ DERBİSİNDE ÜSTÜNLÜK TRABZONSPOR'DA

İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 54 maçta bordo-mavililer 32 galibiyet elde ederken Samsunspor ise 11 galibiyet aldı. 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 100 gole, kırmızı-beyazlılar 46 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 27 maçta ise Trabzonspor'un rakibine oranla büyük üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin 22 galibiyeti karşısında konuk ekip 2 galibiyet alabildi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, sahasında attığı 65 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü.

İKİ TAKIMDA BU SEZON İLKLERİ YAŞIYOR

Bu sezon oynadığı üç Süper Lig maçını da gol yemeden kazanan Trabzonspor, lig tarihinde kalesini gole kapatarak üçte üç yaptığı ilk sezon başlangıcını yaşıyor. Kulüp tarihinde dört galibiyetle girdiği tek sezonu 2004/05'te yaşayan bordo-mavililerin şu andaki teknik direktörü Fatih Tekke, o dört haftalık süreçte beş gol atmıştı.

Bu sezon oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanan Samsunspor, lig tarihinde hiçbir sezona üçte üçle başlayamadı. Galibiyet serisini sürdürmek isteyen kırmızı-beyazlılar, milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

