Haftanın perdesi İstanbul’da kapanıyor! Trabzonspor Kasımpaşa’ya konuk oluyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, bugün İstanbul'da yapacakları müsabakayla 33. kez karşı karşıya gelecek (AA)

MAÇ KARNESİ

Trabzonspor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın yapacakları maçla 38'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 32 karşılaşmada Trabzonspor'un 14, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 17, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 66 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü.