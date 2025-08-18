18 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Trabzonspor Haberleri Haftanın perdesi İstanbul'da kapanıyor! Trabzonspor Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Haftanın perdesi İstanbul'da kapanıyor! Trabzonspor Kasımpaşa'ya konuk oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2025 18:05 Güncelleme: 18.08.2025 18:28
ABONE OL
Haftanın perdesi İstanbul’da kapanıyor! Trabzonspor Kasımpaşa’ya konuk oluyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen yapacak. VAR hakemi Davut Dakul Çelik, AVAR ise Anıl Usta olacak. Mücadeleyi Ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Haftanın perdesi İstanbul’da kapanıyor! Trabzonspor Kasımpaşa’ya konuk oluyor

BORDO-MAVİLİLERDE HEDEF 2'DE 2

Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılarak 2 sezon aradan sonra ilk 2 maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

PAŞA EVİNDE İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Sezona Hesap.com Antalyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle giren ev sahibi Kasımpaşa ise ilk üç puanını taraftarı önünde almayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, bugün İstanbul'da yapacakları müsabakayla 33. kez karşı karşıya gelecek (AA)Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, bugün İstanbul'da yapacakları müsabakayla 33. kez karşı karşıya gelecek (AA)

MAÇ KARNESİ

Trabzonspor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın yapacakları maçla 38'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 32 karşılaşmada Trabzonspor'un 14, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 17, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 66 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü.

Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 66 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü (AA)Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 66 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü (AA)

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: Gianniootis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Baldursson, Fall, Cafu, Hajrodinovic, Ben Ouanes, Gueye

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Tim Jabol, Okay, Sikan, Zubkov, Olaigbe, Onuachu

KASIMPAŞA'NIN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

Kasımpaşa'nın maç günü paylaşımı (Ekran Görüntüsü)Kasımpaşa'nın maç günü paylaşımı (Ekran Görüntüsü)

TRABZONSPOR'UN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

Trabzonspor maç günü paylaşımı (Ekran Görüntüsü)Trabzonspor maç günü paylaşımı (Ekran Görüntüsü)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haftanın perdesi İstanbul’da kapanıyor! Trabzonspor Kasımpaşa’ya konuk oluyor Haftanın perdesi İstanbul’da kapanıyor! Trabzonspor Kasımpaşa’ya konuk oluyor Haftanın perdesi İstanbul’da kapanıyor! Trabzonspor Kasımpaşa’ya konuk oluyor

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör