CANLI - Kasımpaşa-Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen yapıyor. VAR hakemi Davut Dakul Çelik, AVAR ise Anıl Usta oldu. Mücadeleyi Ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

BORDO-MAVİLİLERDE HEDEF 2'DE 2

Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılarak 2 sezon aradan sonra ilk 2 maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

PAŞA EVİNDE İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Sezona Hesap.com Antalyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle giren ev sahibi Kasımpaşa ise ilk üç puanını taraftarı önünde almayı hedefliyor.

Fotoğraf (AA)

MAÇ KARNESİ

Trabzonspor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın yapacakları maçla 38'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 32 karşılaşmada Trabzonspor'un 14, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 17, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 66 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü.