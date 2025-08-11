Trabzonspor’un rakibi Kocaelispor! Süper Lig’in ilk haftasında perde Karadeniz’de kapanıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, bugün saat 21.30'da ligin yeni ekibi Kocaelispor'u konuk edecek.

ÜSTÜNLÜK BORDO MAVİLİLERDE

Bordo-mavililer, rakibiyle oynadığı maçlarda 20-9 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi 60 gol atarken, Körfez temsilcisi ise 41 golle cevap verdi.

Trabzonspor, lig tarihinde konuk ettiği rakibi karşısında üstün olan taraf oldu. Bordo-mavililer, kendi sahasında 20 karşılaşmanın 13'ünden galip ayrıldı. 4 maçı ise kaybetti. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor ile Kocaelispor 16 sezon sonra yeniden karşı karşıya gelecekler. İki ekip en son ligde 9 Mayıs 2009 karşılaştı. Karadeniz ekibi 1997-1998 sezonunda ise rakibiyle çıktığı sezonun ilk maçını 3-1 kazanmıştı.