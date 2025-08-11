Trabzonspor’un rakibi Kocaelispor! Süper Lig’in ilk haftasında perde Karadeniz’de kapanıyor

11 Ağustos 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2025 09:34 Güncelleme: 11.08.2025 10:00
Trendyol Süper Lig'de haftanın son maçında Trabzonspor ile Kocaelispor, Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, bugün saat 21.30'da ligin yeni ekibi Kocaelispor'u konuk edecek.

ÜSTÜNLÜK BORDO MAVİLİLERDE

Bordo-mavililer, rakibiyle oynadığı maçlarda 20-9 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi 60 gol atarken, Körfez temsilcisi ise 41 golle cevap verdi.

Trabzonspor, lig tarihinde konuk ettiği rakibi karşısında üstün olan taraf oldu. Bordo-mavililer, kendi sahasında 20 karşılaşmanın 13'ünden galip ayrıldı. 4 maçı ise kaybetti. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor ile Kocaelispor 16 sezon sonra yeniden karşı karşıya gelecekler. İki ekip en son ligde 9 Mayıs 2009 karşılaştı. Karadeniz ekibi 1997-1998 sezonunda ise rakibiyle çıktığı sezonun ilk maçını 3-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Folcarelli, Zubkov, Cham, Nwakaeme(Visca) ve Onuachu.

KOCAELİSPOR: A. Jovanovic A. Appindangoye M. Wieteska M. Haidara A. Dijksteel Show J. Nonge Samet Yalçın D. Agyei R. Mendes B. Petkovic

BORDO-MAVİLİLER HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki akşam antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

KOCAELİSPOR'DA HEDEF 3 PUAN

16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lige çıkma heyecanı yaşayan Kocaelispor, 3 puan parolasıyla maça çıkmayı hedefliyor. Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan Körfez temsilcisi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 16.25 uçağıyla Trabzon'a uçacak.

TRABZONSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

KOCAELİSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

