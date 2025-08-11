Trabzonspor'un rakibi Kocaelispor! Süper Lig'in ilk haftasında perde Karadeniz'de kapanıyor
Trendyol Süper Lig'de haftanın son maçında Trabzonspor ile Kocaelispor, Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, bugün saat 21.30'da ligin yeni ekibi Kocaelispor'u konuk edecek.
ÜSTÜNLÜK BORDO MAVİLİLERDE
Bordo-mavililer, rakibiyle oynadığı maçlarda 20-9 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi 60 gol atarken, Körfez temsilcisi ise 41 golle cevap verdi.
Trabzonspor, lig tarihinde konuk ettiği rakibi karşısında üstün olan taraf oldu. Bordo-mavililer, kendi sahasında 20 karşılaşmanın 13'ünden galip ayrıldı. 4 maçı ise kaybetti. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor ile Kocaelispor 16 sezon sonra yeniden karşı karşıya gelecekler. İki ekip en son ligde 9 Mayıs 2009 karşılaştı. Karadeniz ekibi 1997-1998 sezonunda ise rakibiyle çıktığı sezonun ilk maçını 3-1 kazanmıştı.
BORDO-MAVİLİLER HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki akşam antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.
KOCAELİSPOR'DA HEDEF 3 PUAN
16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lige çıkma heyecanı yaşayan Kocaelispor, 3 puan parolasıyla maça çıkmayı hedefliyor. Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan Körfez temsilcisi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 16.25 uçağıyla Trabzon'a uçacak.
TRABZONSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
KOCAELİSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TCDD MAKİNİST ALIMI BAŞVURU EKRANI İŞKUR 2025 | TCDD 229 işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman olacak?
- iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri | iOS 26 güncellemesi ile hangi yenilikler gelecek, özellikleri neler?
- Memur ve 4C'liye TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI | 6,5 milyon kişinin yeni hakları için geri sayım başladı! Enflasyon farkı, artış oranları...
- Balıkesir depreminde amcasını kaybeden ünlü oyuncu kim? Eylül Tumbar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Meteoroloji’den hava raporu 11 Ağustos | Sıcaklıklar 7 derece artıyor, 60 km hızla fırtına geliyor! İstanbul, İzmir, Balıkesir...
- Ankara'da deprem 11 Ağustos | Çankırı, Kırıkkale, Bolu... Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?
- Yaz okulları tatil mi? 11 Ağustos Pazartesi Balıkesir'de yaz okulları var mı, yok mu? Ders işlenecek mi?
- Balıkesir’de artçılar ne zaman sona erecek? Depremler devam edecek mi, tehlikeli mi?
- Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Trabzon Türk Yıldızları gösteri SAATİ 10 Ağustos | Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, nereden izlenebilecek?
- 116. Dönem ÖGG sınav takvimi 2025 | Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı anlam ve önemi