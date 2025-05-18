CANLI - Trabzonspor - Sipay Bodrum FK kritik deplasmanda!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

İLK 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Herelle, Ali, Cenk, Ahmet, Taylan, Fredy, Bardhi, Gökdeniz

Trabzonspor: Muhammet Taha, Pedro, Okay, Salih, Arif, Ozan, Lundstram, Cham, Nwakaeme, Zubkov, Draguş

O İSİMLER SAKAT

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Enis Destan'ın sakatlıkları bulunuyor.

BODRUM KÜMEDE KALMA SAVAŞINDA

Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren kaleci Kerem ve stoper Ondrej Celustka, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı forvet Taulant Seferi de yine bu maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.