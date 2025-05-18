Bordo mavililer kritik deplasmanda! Bodrum FK-Trabzonspor ilk 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'ya konuk oluyor. Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki mücadele saat 19.00’da başlayacak ve Çağdaş Altay düdük çalacak. İşte maçın ilk 11'leri...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
İLK 11'LER
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Herelle, Ali, Cenk, Ahmet, Taylan, Fredy, Bardhi, Gökdeniz
Trabzonspor: Muhammet Taha, Pedro, Okay, Salih, Arif, Ozan, Lundstram, Cham, Nwakaeme, Zubkov, Draguş
O İSİMLER SAKAT
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.
Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Enis Destan'ın sakatlıkları bulunuyor.
BODRUM KÜMEDE KALMA SAVAŞINDA
Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren kaleci Kerem ve stoper Ondrej Celustka, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı forvet Taulant Seferi de yine bu maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.