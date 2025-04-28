Trabzonspor U19 kupa için sahada! Finalde rakip Barcelona U19
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Türk futbol tarihinde bir ilke imza atan Fırtına'nın gençleri, müthiş destanı bu akşam kupa ile taçlandırmak istiyor. İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona U19 ile karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Colombo'nun yardımcılığını Giovanni Baccini ile Giuseppe Perotti yapacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
Trabzonspor, finali kazanması halinde Türkiye'ye alt yaş kategorilerinde ilk Avrupa kupasını getirmiş olacak.
Barcelona'nın maçı kazanması halinde ise İspanya temsilcisi kupayı 3. kez müzesine götürecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor U19: Erol Can, Oğuzhan, Arda, Taha, Bican, Alihan, Salih, Boran, Ömer Faruk, Yiğit Kemal, Onuralp
Barcelona U19: Yaatobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Farinas, Diarra, Junyent, Pradas, Hernandez, Alba
FİNAL YOLU
Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.
Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.
Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.
Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
FİNAL MAÇI KAPALI GİŞE
Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak final maçının biletleri tamamen tükendi.
UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapasitesi 4 bine yakın olan statta yapılacak final maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.
UEFA, daha önce yaptığı açıklamada, bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurmuştu.
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