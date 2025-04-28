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CANLI | Trabzonspor U19 - Barcelona U19 (UEFA Gençlik Ligi Final)

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.04.2025 13:47 Güncelleme: 28.04.2025 19:05
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CANLI | Trabzonspor U19 - Barcelona U19 UEFA Gençlik Ligi Final

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Türk futbol tarihinde bir ilke imza atan Fırtına'nın gençleri, müthiş destanı bu akşam kupa ile taçlandırmak istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşılaşma öncesi Trabzonspor U19 Takımına başarılar diledi. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...

Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona U19 ile karşılaşıyor.

CANLI | Trabzonspor U19 - Barcelona U19 UEFA Gençlik Ligi Final

İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanan ve TSİ 19.00'da başlayan karşılaşmayı, İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Colombo'nun yardımcılığını Giovanni Baccini ile Giuseppe Perotti yapıyor. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞARI MESAJI

Başkan Erdoğan, UEFA gençlik liginde finale yükselen Trabzonspor U19 takımına ilişkin "Bu akşam Barcelona ekibiyle oynayacakları final karşılaşmasında başarılar diliyorum." dedi.

Trabzonspor, finali kazanması halinde Türkiye'ye alt yaş kategorilerinde ilk Avrupa kupasını getirmiş olacak.

Barcelona'nın maçı kazanması halinde ise İspanya temsilcisi kupayı 3. kez müzesine götürecek.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

11'LER

Trabzonspor U19: Erol Can, Taha, Arda, Oğuzhan Y., Bican, Salih, Alihan, Boran, Yiğit, Abdurrahman, Onuralp

Barcelona U19: Yaatobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Farinas, Diarra, Junyent, Pradas, Hernandez, Alba (muhtemel)

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

FİNAL YOLU

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

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FİNAL MAÇI KAPALI GİŞE

Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak final maçının biletleri tamamen tükendi.

UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapasitesi 4 bine yakın olan statta yapılacak final maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.

UEFA, daha önce yaptığı açıklamada, bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurmuştu.

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CANLI | Trabzonspor U19 - Barcelona U19 UEFA Gençlik Ligi Final CANLI | Trabzonspor U19 - Barcelona U19 UEFA Gençlik Ligi Final CANLI | Trabzonspor U19 - Barcelona U19 UEFA Gençlik Ligi Final
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