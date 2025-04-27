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CANLI | Trabzonspor - Alanyaspor

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Giriş: 27.04.2025 14:58 Güncelleme: 27.04.2025 15:56
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CANLI | Trabzonspor - Alanyaspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

CANLI | Trabzonspor - Alanyaspor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Ligde geçen hafta Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Alanyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Ligde 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 42 puan toplayan 7. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşme hattından kurtulmak isteyen rakibi karşısında 3 puan arıyor.

Alanyaspor sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'u sahasında 2-1 yenmişti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Visca, Banza.

Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Balkovec, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf, Cordova, Vilhena, Sporar.

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CANLI | Trabzonspor - Alanyaspor CANLI | Trabzonspor - Alanyaspor CANLI | Trabzonspor - Alanyaspor

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