CANLI | Trabzonspor - Alanyaspor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Ligde geçen hafta Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Alanyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.
Ligde 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 42 puan toplayan 7. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşme hattından kurtulmak isteyen rakibi karşısında 3 puan arıyor.
Alanyaspor sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'u sahasında 2-1 yenmişti.
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