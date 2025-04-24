ZTK'da yarı final heyecanı: Trabzonspor Göztepe karşısında | İşte muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maçın galibi finalde Galatasaray ile karşılaşacak. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı mücadele saat 20.30'da ATV'den canlı yayınlanacak. İşte muhtemel 11'ler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Trabzonspor ile Göztepe arasında Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
ZTK HEYECANI ATV'DE!
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla ilk sırada tamamlayan bordo-mavililer, çeyrek finalde de sahasında Sipay Bodrum FK'yi uzatmaya giden maçta 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Karadeniz ekibi, yarı finalde Göztepe'yi eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine kupada finale yükselmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, Göztepe'yi elemesi halinde tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterecek ve 10. kez de kupayı müzesine getirme mücadelesi verecek.
Bu sezon lige iyi başlayan ancak ligin ikinci yarısında 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle kötü gidişatını sürdüren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarım asır sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Gruplarda Erzurumspor FK, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'yı yenerek topladığı 9 puanla averajla ikinci olan ve çeyrek finalde Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı.
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