ZTK’da yarı final heyecanı: Trabzonspor Göztepe karşısında | İşte muhtemel 11’ler

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Trabzonspor, Göztepe'yi elemesi halinde tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterecek ve 10. kez de kupayı müzesine getirme mücadelesi verecek.

Bu sezon lige iyi başlayan ancak ligin ikinci yarısında 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle kötü gidişatını sürdüren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarım asır sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Gruplarda Erzurumspor FK, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'yı yenerek topladığı 9 puanla averajla ikinci olan ve çeyrek finalde Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı.