Adana Demirspor-Trabzonspor maçı! Fırtına'nın tek hedefi 3 puan
Adana Demirspor ile Trabzonspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy tarafından yönetilecek Adana Demirspor-Trabzonspor maçı,Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Adana Demirspor-Trabzonspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ev sahibi takım, sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, Arda, Tolga, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Salih, Ozan Demirbağ
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Cham, Zubkov, Visca, Banza
ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor-Trabzonspor maçı, 19 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
Yeni Adana Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Müsabaka, Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
KARADENİZ EKİBİNDE HEDEF GALİBİYET
Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunuyor.
Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Trabzonspor, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibi karşısında 3 puan hedefliyor.
TRABZOSNPSOR'UN EKSİK OYUNCULARI
Trabzonspor'da Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.