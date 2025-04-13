Süper Lig'de Karadeniz derbisi! Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 46. randevuda
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, bugün Trabzon'da oynanacak maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek. İşte muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği müsabakada Volkan Narinç ve Suat Güz yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Trabzonspor ligde çıktığı 28 karşılaşmadan 9 galibiyet 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 36 puanla 12. sırada bulunuyor.
28 maçta 10 galibiyet 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor ise 34 puanla 14. sırada.
Ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov, Draguş, Banza
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Berkay Özcan, Mithat Pala, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe
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