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CANLI | Trabzonspor'un ZTK'da rakibi Bodrum FK!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.04.2025 11:07 Güncelleme: 02.04.2025 17:48
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CANLI | Trabzonspor’un ZTK’da rakibi Bodrum FK!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı ağırlıyor. Fırtına’nın hedefi 10. kez kupayı müzesine götürmek. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...

Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yi konuk ediyor.

ASpor CANLI YAYIN

ZTK HEYECANI A SPOR'DA

Papara Park'ta saat 17.45'de başlayan karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanırken mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

CANLI | Trabzonspor’un ZTK’da rakibi Bodrum FK!

Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselme peşinde.

Trabzonspor - Bodrum FKTrabzonspor - Bodrum FK

D Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Bodrum FK ise Trabzonspor'u saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Trabzonspor - Bodrum FKTrabzonspor - Bodrum FK

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro Serdar, Lundstram, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Sikan, Visca, Banza

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz

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CANLI | Trabzonspor’un ZTK’da rakibi Bodrum FK! CANLI | Trabzonspor’un ZTK’da rakibi Bodrum FK! CANLI | Trabzonspor’un ZTK’da rakibi Bodrum FK!
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