CANLI | Trabzonspor'un ZTK'da rakibi Bodrum FK!
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı ağırlıyor. Fırtına’nın hedefi 10. kez kupayı müzesine götürmek. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yi konuk ediyor.
ZTK HEYECANI A SPOR'DA
Papara Park'ta saat 17.45'de başlayan karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanırken mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselme peşinde.
D Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Bodrum FK ise Trabzonspor'u saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.
Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
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