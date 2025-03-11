Fatih Tekke Trabzon’a geldi! İşte ilk sözleri

Fatih Tekke Trabzon'da | A Spor ekran görüntüsü

Havalimanından ayrılırken taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle kulüp aracına güçlükle ilerleyen Fatih Tekke, "Hayırlı ramazanlar, sizleri çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok." ifadesini kullandı.

Kulüp başkan yardımcısı Serkan Kılıç ise Fatih Tekke'nin Trabzonspor için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Trabzon'un evladı, takım kaptanımız ile şehrimize geldik. Uzaktan bir transfer yapmadık, Trabzonspor'umuzun kaptanını evine getirdik. Hep birlikte güzel bir süreç yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE BİRLİKTE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Trabzonspor Kulübü de basın mensuplarına gönderdiği mesajda, Fatih Tekke'nin bugün saat 14.45'te Şenol Güneş'in de katılımıyla Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyeceği bilgisi aktarıldı.