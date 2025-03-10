10 Mart 2025, Pazartesi
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Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi! Prensip anlaşması sağlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 16:14 Güncelleme: 10.03.2025 23:09
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Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi! Prensip anlaşması sağlandı

Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu. Bordo mavililer 47 yaşındaki hoca ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor'da 5'inci kez göreve getirilen Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı.

Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı | Fotoğraf: AAŞenol Güneş ile yollar ayrılmıştı | Fotoğraf: AA

FIRTINA'YA YENİ KAN!

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Güneş ile birlikte geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek adına planlama yapıldığını ancak arzu edilen sonuçların alınamadığı ifade edilerek bir kan değişikliğine gitme ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmişti.

Fatih Tekke | Fotoğraf: AAFatih Tekke | Fotoğraf: AA

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE DÖNEMİ!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu.

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Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi! Prensip anlaşması sağlandı Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi! Prensip anlaşması sağlandı Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi! Prensip anlaşması sağlandı
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