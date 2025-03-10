Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi! Prensip anlaşması sağlandı
Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu. Bordo mavililer 47 yaşındaki hoca ile prensip anlaşmasına vardı.
Trabzonspor'da 5'inci kez göreve getirilen Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı.
FIRTINA'YA YENİ KAN!
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Güneş ile birlikte geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek adına planlama yapıldığını ancak arzu edilen sonuçların alınamadığı ifade edilerek bir kan değişikliğine gitme ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmişti.
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