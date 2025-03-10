Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi! Prensip anlaşması sağlandı

Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı | Fotoğraf: AA

FIRTINA'YA YENİ KAN!

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Güneş ile birlikte geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek adına planlama yapıldığını ancak arzu edilen sonuçların alınamadığı ifade edilerek bir kan değişikliğine gitme ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmişti.