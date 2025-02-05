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Trabzonspor kupa mesaisinde! Rakip İskenderunspor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 08:51
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Trabzonspor kupa mesaisinde! Rakip İskenderunspor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Trabzonspor, ZTK A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaşacak. İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak.

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo-mavililer, İskenderunspor karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ev sahibi İskenderunspor ise gruptaki ilk maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Öte yandan Trabzonspor'un kadrosunda Ukraynalı yeni transferler Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan da yer aldı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MUHTEMEL 11'LER

İskenderunspor: Onur, Erbay, Kadir, Ulaş, Yusuf, Turan, Kerem Kurşun, Mehmet, Serdarcan, Mohamed, Muhammet

Trabzonspor: Taha, Serkan, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Umut, Mendy, Zubkov, Cihan, Sikan, Enis

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Trabzonspor kupa mesaisinde! Rakip İskenderunspor Trabzonspor kupa mesaisinde! Rakip İskenderunspor Trabzonspor kupa mesaisinde! Rakip İskenderunspor
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