Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk ediyor | Muhtemel 11'ler
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde Şenol Güneş'in sahaya süreceği muhtemel ilk 11 netleşti.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligin son 3 haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, Çaykur Rizespor'a da dış sahada 3-1 yenilen bordo-mavililer, Adana ekibini mağlup ederek kötü gidişatına son vermek istiyor.
Trabzonspor ligde 12 puanla 14. sırada yer alırken Adana Demirspor 2 puanla ligin sonunda bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Cihan Çanak, Banza
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan, Aymbetov, İzzet Çelik, Maestro, Ali Yavuz Kol, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası