CANLI | Trabzonspor-Adana Demirspor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Kritik mücadelede Şenol Güneş'in sahaya süreceği ilk 11 netleşti. Heyecan dolu karşılaşmanın takibini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Trabzonspor Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Papara Park'taki karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Cihan Çanak, Banza
Adana Demirspor (Muhtemel) : Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan, Aymbetov, İzzet Çelik, Maestro, Ali Yavuz Kol, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası