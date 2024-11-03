Nefesler tutuldu gözler derbide! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'n 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabette 135 maç oynanırken sarı lacivertlilerin 52'ye 44 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor bu derbiyi kazanarak ligdeki kötü gidişatına son vererek yeni bir seriye başlamak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam saat 19.00'da Trabzonspor evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Okay, Cihan, Visca, Cham, Banza
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En Nesyri
EZELİ REKABETTE 103'ÜNCÜ MAÇ
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu güne kadar Trabzonspor ile 102 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, bu maçların 41'ini kazanarak rakibine üstünlük kurdu. 34 maç berabere biterken; 27 karşılaşma ise bordo-mavililerin galibiyetiyle sonuçlandı.
TRABZONSPOR YÜKSELİŞ PEŞİNDE
Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.
2 İSİM KADRODA YOK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.
SARI-LACİVERTLİ EKİPTE DE 2 EKSİK VAR
Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor ile oynayacağı maçta 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
FRED GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fred, Bodrum FK ile oynanan maçta forma giyememişti. Cezasını tamamlayan Brezilyalı orta saha, Trabzonspor deplasmanında sahadaki yerini alabilecek.
MOURINHO 3. KEZ TRABZON'DA
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, 3'üncü kez Trabzonspor'a rakip olacak. Mourinho, 2021-22 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda İtalyan ekibi Roma'nın teknik direktörü olarak Trabzonspor'a rakip olmuştu. İtalya'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Roma, Trabzon'daki maçı ise 2-1 galip tamamlayarak gruplara kaldı.
FENERBAHÇE TARAFTARI YOK
Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemeyecek. Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı.
Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verirken, müsabakada 3 bin 500 görevlinin yer alacağı belirtildi.