Trabzonspor zorlu Hatayspor deplasmanına konuk olacak | İşte muhtemel 11’ler

Trabzonspor ile Hatayspor Süper Lig'in 8'inci haftasında bugün yapacakları maçla 9'uncu kez karşı karşıya gelecek.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Kilama, Calvo, Erce, Kamil Ahmet, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Ruis Pedro, Fernandes, Aboubakar.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Uğurcan, Malheiro, Mendy, Serdar Saatçı, Lundstram, Okay, Visca, Cham, Orsic, Banza.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi saat 19.00'da Trabzonspor ile Mersin'de karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım aralarındaki rekabette 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 16 maçta Trabzonspor'un 8, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 6 maçta ise eşitlik söz konusu. Süper Lig'de ise iki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor'un 4, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon'da oynadıkları maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrılmıştı.