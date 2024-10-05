Trabzonspor zorlu Hatayspor deplasmanına konuk olacak | İşte muhtemel 11'ler
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. İşte karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri...
Trabzonspor ile Hatayspor Süper Lig'in 8'inci haftasında bugün yapacakları maçla 9'uncu kez karşı karşıya gelecek.
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Kilama, Calvo, Erce, Kamil Ahmet, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Ruis Pedro, Fernandes, Aboubakar.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Uğurcan, Malheiro, Mendy, Serdar Saatçı, Lundstram, Okay, Visca, Cham, Orsic, Banza.
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi saat 19.00'da Trabzonspor ile Mersin'de karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım aralarındaki rekabette 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 16 maçta Trabzonspor'un 8, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 6 maçta ise eşitlik söz konusu. Süper Lig'de ise iki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor'un 4, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon'da oynadıkları maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrılmıştı.