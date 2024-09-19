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Trabzonspor - Kayserispor maçının 11'leri belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 18:03 Güncelleme: 19.09.2024 18:57
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Trabzonspor - Kayserispor maçının 11’leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek. İşte iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler...

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